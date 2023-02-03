На Украине начали формировать штурмовые бригады для «захвата Донбасса и Крыма»

Министерство внутренних дел Украины формирует новые штурмовые бригады «Гвардия наступления» для атак на Донецк, Луганск и Крым. Об этом заявил и.о. главы ведомства Игорь Клименко.

По его словам, сотрудники МВД вышли с инициативой начать набор в подобные подразделения, и министерство приняло решение объединить «всех желающих» в такие бригады.

Основу штурмовых подразделений будут составлять «действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом», доукомплектация будет проводиться за счет добровольцев. В структуре МВД планируется создать 8 новых подразделений, которые будут участвовать в «освобождении» Донбасса и Крыма, отметили в ведомстве, информирует издание «Страна.ua».

Ранее американское издание Politico сообщило, что в Пентагоне сомневаются, что Украина может вернуть Крым в ближайшем обозримом будущем.

Киев, Наталья Петрова

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