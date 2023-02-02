Пентагон сомневается, что Киев может вернуть Крым в обозримом будущем

В Пентагоне сомневаются, что Украина может вернуть Крым в ближайшем обозримом будущем. Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на с протокол секретного брифинга в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», такую точку зрения высказали четыре высокопоставленных чиновника министерства обороны США. «Три осведомленных источника заверили: в Пентагоне убеждены, что Украина не имеет возможности вытеснить российские войска с полуострова – и в ближайшее время его не получит», – пишет издание.
Еще один источник выразился не так конкретно, но суть его слов сводится к тому, что победа Украины в наступлении на Крым не гарантирована.
«Оценка докладчиков перекликается с недавним заявлением главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, – отмечает Politico.
Симферополь, Олег Яковенко
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