Российская армия продолжает наступательные действия на Донецком направлении, где заняла более выгодные рубежи и позиции. Также ВС России в минувшие сутки нанесли удары по украинским военным на четырех направлениях – Купянском, Красно-Лиманском, Запорожском и Херсонском. Потери ВСУ составили более 170 человек убитыми. В Херсонской области российские летчики сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе военной операции на Украине.

По информации ведомства, за сутки на Донецком направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, гаубица «МСТА-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, в районе Красноармейска (ДНР) российские военные разбили хранилище топлива для военной техники ВСУ, пусковую установку тактических ракет «Точка-У» и ЗРК NASAMS производства Норвегии, а такжедва склада боеприпасов ВСУ в Кураховке и Михайловке (ДНР).

На Купянском направлении ВС России нанесли поражение живой силе и технике подразделений двух бригад украинских сил в Харьковской области и в ЛНР. Потери противника составили до 40 человек. Также уничтожены склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Красно-Лиманском направлении нанесены удары по подразделениям трех бригад ВСУ. Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих в районах населенных пунктов Невское (ЛНР), Ямполовка (ДНР), а также Серебрянского лесничества, две боевые бронемашины, БМП, гаубица Д-20 и артиллерийская система М-777 производства США. Кроме того, в районе Красного Лимана уничтожен склад боеприпасов украинской армии.

На Запорожском направлении под артиллерийские удары попали подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Левадное, Марфополь и Луговское. Потери ВСУ на этом направлении за сутки составили более 20 украинских военнослужащих. Также уничтожены артиллерийская система М-777 производства США, две гаубицы Д-20 и гаубица Д-30.

Еще четыре артиллерийские системы ВСУ поражены в Херсонской области. В частности, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Акация», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и пусковая установка РСЗО HIMARS. Кроме того, в Херсонской области разбиты три склада с боеприпасами ВСУ.

Всего за сутки российские военные нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах.

Также сообщается, что силы ПВО России за сутки сбили семь украинских беспилотников в Харьковской области, ДНР, ЛНР и в Херсонской области.

По данным Минобороны, всего с начала проведения СВО российские войска уничтожили 382 самолета, 206 вертолетов, 3008 дронов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7723 танка и другие боевые бронемашины, 1004 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3988 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8255 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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