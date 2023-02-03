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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Суббота, 4 февраля 2023, 02:02 мск

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Соратник Зеленского потребовал от союзников Киева немедленно передать оружие Украине, какое только она захочет

Подоляк. Фото: УНИАН

Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк потребовал от союзников киевского режима немедленно отдать Украине все оружие, какое ей необходимо, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Подоляк заявил: «Украина должна получать все, что ей необходимо, именно тут и сейчас! Не в 2024-м или 2025-м. Это означает, что не нужно привязывать построение национальных ВПК к войне в Украине – нужно отдавать все, что есть. То есть, расконсервировать, если нужно, или отдавать с боевого дежурства даже. Потому что этапы войны – это день в день, а не через год, не через два, не через три».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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