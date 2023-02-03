Соратник Зеленского потребовал от союзников Киева немедленно передать оружие Украине, какое только она захочет

Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк потребовал от союзников киевского режима немедленно отдать Украине все оружие, какое ей необходимо, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Подоляк заявил: «Украина должна получать все, что ей необходимо, именно тут и сейчас! Не в 2024-м или 2025-м. Это означает, что не нужно привязывать построение национальных ВПК к войне в Украине – нужно отдавать все, что есть. То есть, расконсервировать, если нужно, или отдавать с боевого дежурства даже. Потому что этапы войны – это день в день, а не через год, не через два, не через три».

Киев, Иван Бабурин

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