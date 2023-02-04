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Суббота, 4 февраля 2023, 13:58 мск

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Минобороны РФ сообщило об освобождении 63 россиян из украинского плена

В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

«В настоящее время все военнослужащие находятся на территории Российской Федерации. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», – уточнили в ведомстве.

В Минобороны также отметили, что в состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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