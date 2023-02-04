Российские войска продолжили наступление: противник выбит с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области

В ходе специальной военной операции на Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в результате наступательных действий противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области. Как говорится в новой сводке Минобороны РФ, всего за последние сутки российские войска уничтожили в общей сложности более 200 украинских боевиков, несколько единиц бронетехники, иностранные гаубицы, беспилотники и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.

В Харьковской области ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 92-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное и Берестовое. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении продолжены наступательные действия подразделений группировки войск «Центр». В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики нанесено комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и гаубица Д-30.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции.

В результате огня артиллерии и активных действий группировки войск за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «МСТА-Б», самоходная гаубица «Акация» и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

В районах Краматорска и Угледара в ДНР уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Кроме того, в районах населенных пунктов Марково, Тихоновка и Новомихайловка уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии подразделений группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, а также две гаубицы МСТА-Б в районах населенных пунктов Пречистовка и Ильинка в ДНР.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» в районе населенного пункта Новокаиры. Также уничтожен склад боеприпасов около Токаревки.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил РРФ за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108-ми районах.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено тринадцать беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Райгородка, Белогоровка, Кременная, Голиково, Краснореченское в ЛНР и около Александровки, Новоселовки, Старомайорского в ДНР, а также Малой Токмачки, Степановки Запорожской области и Тягинки Херсонской области.

В общей сложности сбито четыре реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и HIMARS, а также одна тактическая ракета «Точка-У» в районах населенных пунктов Оборотновка, Гончаровка в ЛНР и Терны в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3021 беспилотный летательный аппарат, 403 зенитных ракетных комплекса, 7737 танков и других боевых бронированных машин, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3996 орудий полевой артиллерии и миномет, а также 8262 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Светлана Антонова

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