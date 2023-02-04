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Суббота, 4 февраля 2023, 19:26 мск

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Киев разорвал договор с Россией об исследовании космоса

Фото: Роскосмос

Правительство Украины разорвало договор с Россией о совместной работе в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях», – отметил он в телеграм-канале.

Договор был заключен 27 августа 1996 года. По словам Мельничука, украинское правительство также в одностороннем порядке прекратило действие протокола от 26 ноября 2010 года о внесении изменений в это соглашение.

Киев, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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