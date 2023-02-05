Киевские СМИ анонсировали отставку министра обороны Украины

Киевские власти готовят отставку министра обороны Украины Алексея Резника, на его место может быть назначен глава разведки Кирилл Буданов. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на источники в офисе президента, правительстве и силовых структурах.

Сам глава военного ведомства заявил, что готов к любому развитию событий, но его не уведомляли о якобы предстоящем уходе с должности.

«У меня никаких разговоров, что я должен прекратить деятельность на этой должности, не происходило. <...> Я готов к любому развитию событий. За то, что сделал, мне отнюдь не стыдно», – пояснил Резников.

Как сообщается, решение о кадровых перестановках может быть принято сегодня.

Киев, Светлана Антонова

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