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Воскресенье, 5 февраля 2023, 15:30 мск

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Киевские СМИ анонсировали отставку министра обороны Украины

Фото: Минобороны Украины

Киевские власти готовят отставку министра обороны Украины Алексея Резника, на его место может быть назначен глава разведки Кирилл Буданов. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на источники в офисе президента, правительстве и силовых структурах.

Сам глава военного ведомства заявил, что готов к любому развитию событий, но его не уведомляли о якобы предстоящем уходе с должности.

«У меня никаких разговоров, что я должен прекратить деятельность на этой должности, не происходило. <...> Я готов к любому развитию событий. За то, что сделал, мне отнюдь не стыдно», – пояснил Резников.

Как сообщается, решение о кадровых перестановках может быть принято сегодня.

Киев, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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