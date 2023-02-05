Киевский режим готовит резонансную антироссийскую провокацию

Украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений». Об этом говорится в экстренном заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

В частности, согласно по подтвержденной несколькими независимыми источниками информации, киевским режимом спланирован в городе Краматорск управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров (ул. Алексея Тихого, д.31), а также первой городской больницы (ул. Алексея Тихого, д.17) с целью обвинения России в якобы «преднамеренном ударе» по гражданским объектам, уточнили в штабе.

«В сопровождении сотрудников СБУ в город Краматорск уже прибыли журналисты западных СМИ, которые сейчас заселены в гостинице «Сапфир» (ул. Врачебная, д. 35). При этом персонал медицинских учреждений в настоящее время эвакуирован. Все сотрудники до особых указаний переведены на удаленный формат работы», – говорится в сообщении.

Как считает Межведомственный координационный штаб РФ, в западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное «злодеяние» российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России.

«На фоне военных неудач украинской армии киевские власти подобными провокациями пытаются усилить давление на общественное мнение западных стран, чтобы добиться расширения номенклатуры поставок современных вооружений и военной техники для ВСУ», – отмечается в сообщении.

Москва, Светлана Антонова

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