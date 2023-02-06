СМИ: Украина потребовала от Израиля денег и осуждения России

Украинские власти накануне ожидающегося визита в Киев главы МИД Израиля Эли Коэна выдвинули список требований к израильской стороне. Киевский режим хочет, чтобы Израиль предоставил Украине кредит на 500 млн долларов, а также «публично и четко» осудил российскую спецоперацию и поддержал «территориальную целостность» Украины. Об этом сообщает израильский новостной портал Walla со ссылкой на источники.

Кроме того, Киев ожидает, что Израиль поддержит «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского, включающий требование вывода российских войск из Крыма и из всех новых регионов РФ. Также украинская сторона рассчитывает, что израильская стороны окажет помощь в лечении сотен украинских солдат и гражданских лиц, пострадавших в результате боевых действий, передает ТАСС.

По сведениям украинского источника, в Киеве полагают, что степень отзывчивости на эти запросы во время визита Коэна будет говорить об искренности намерений Израиля.

В Израиле пока это никак не комментировали.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что изучит возможность поставки вооружений Украине с учетом национальных интересов.

В свою очередь, экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, выполнявший посредническую миссию между Россией и Украиной, в своем интервью заявил, что Запад в марте 2022 года заставил Киев прекратить переговоры и продолжать войну с Россией «до полной победы на поле боя». Также он рассказал, что Путин пообещал ему не убивать Зеленского.

Москва, Наталья Петрова

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