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Понедельник, 6 февраля 2023, 02:56 мск

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Администрация Зеленского объявила лжецом экс-премьера Израиля

Подоляк. Фото: УНИАН

Утверждения бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета о том, что он активно посредничал от Запада, общаясь с президентом РФ по мирным переговорам с Украиной и по личной судьбе украинского президента – являются «фикцией».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Напомним, ранее Беннет в своём интервью рассказал о том, как Путин пообещал ему не убивать Зеленского, а Запад в марте 2022 года заставил Киев прекратить переговоры и продолжать войну с РФ «до полной победы на поле боя».

«Возникают странные инсайды эксов о «посредничестве»: Путин якобы давал «гарантии не убивать», а «Запад прервал перспективные переговоры». Но все это фикция», – написал Подоляк в соцети.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не верить заверениям Путина.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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