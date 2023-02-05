Обещание президента РФ экс-премьер-министру Израиля не уничтожать главу украинского государства – ложь. Путин это сделает.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя интервью бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, в котором он сказал, будто президент России заверил его, что не собирается убивать Зеленского.

«Каждый раз, когда Путин обещал что-то не делать, это было частью его плана... Не дайте себя обмануть: он искусный лжец», – утверждает Кулеба.

При этом он не объяснил, почему тогда украинский президент ведёт себя так беспечно, свободно разъезжая по Украине и безбоязненно появляясь, в том числе, в регионах, близких к линии фронта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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