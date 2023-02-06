Зеленский предложил Раде продлить военное положение в стране

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение в стране и продолжить мобилизацию. Законопроекты внесены в Верховную раду, сообщается на сайте парламента.

Оба документа зарегистрированы в Раде 6 февраля. Их текст пока не опубликовал, на какой срок предложено продлить военное положение, не уточняется. Согласно законопроекту, указ о продлении мобилизации планируется ввести в действие с 19 февраля, указ по военному положению – со дня опубликования.

Киев ввел военное положение 24 февраля и несколько раз продлевал его. Ранее период пролонгации составлял 90 дней.

Украинский политолог призвал не бросать в бой неподготовленное «пушечное мясо» ради удержания населённых пунктов в Донбассе. Властям следует «создать боеспособную армию» и ради этого потерять еще часть территории, заявил эксперт.

Киев, Наталья Рязанова

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