На Украине предлагают ещё «ужаться территориально», чтобы спасти мужское население

Украина не должна бросать в бой неподготовленное «пушечное мясо» ради удержания населённых пунктов в Донбассе. Лучше ещё потерять часть территории, но попробовать, всё-таки, «создать беспособную армию».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

«Когда ты выходишь на улицу и начинаешь загонять мужиков, как скот, я не думаю, что такие мужики, через пару дней отправленные на фронт, будут мотивированной силой. Какие страхи одолевают человека, которого насильно мобилизуют? Что его необученным бросят на фронт, просто как мясо. Что ему выставят счёт – что нужно купить, а у него этого нет, и денег тоже нет. Что он погибнет, и не выплатят ничего и никому. У него вообще нет мотивации, он не готов», – приводит слова политолога «ПолитНавигатор».

«Тебе должны гарантировать два месяца профессионального обучения, и ещё месяц или полмесяца боевого слаживания. Тобой не будут играть как мясом, потому что вложат столько, что потерять тебя – дороже. Это лучше, чем насильственная мобилизация... Время есть всегда. Даже если мы сожмёмся ещё чуть-чуть и потеряем какие-то квадратные километры, но сохраним и подготовим людей, то вернём утраченное – и в этот период, и ранее», – надеется Чаплыга.

Симферополь, Валентин Карамазов

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