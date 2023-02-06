Арестович видит Украину Южной Кореей с бонусами

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в понедельник, 6 февраля, предложил Западу создать из Украины Южную Корею и получить с этого «немало бонусов», – передают украинские СМИ.

Сообщается, что бывший советник Офиса Зеленского выступил со слеюдующим заявлением: «Выход из этой войны может быть совсем не таким, как это нам казалось три месяца назад, после успеха херсонской операции. И не потому, что коварные американцы не дают оружие или затягивают, а потому что для успеха нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием, чтобы все это перемолоть и освободить территории. Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит… Мы, как общество, не готовы к такому исходу. Я решил проговорить это как ожидание российской стороны. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим. Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Создавать Южную Корею с гарантиями. При таком варианте Украина может получить немало бонусов».

«Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам – по морали и всему остальному, – что мы просто обалдеем», – отметил также в своем выступлении Арестович.

Киев, Иван Бабурин

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