В России резко увеличили выпуск снарядов для борьбы с танками НАТО

В России для нужд специальной военной операции на Украине в несколько раз увеличили производство управляемых артиллерийских снарядов, способных уничтожать танки и другую тяжелую бронетехнику стран НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Так, в 2022 году предприятия ОПК в разы нарастили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь» калибра 152 миллиметра для ствольных артиллерийских гаубиц. В этом году темпы производства таких боеприпасов еще вырастут.

Как отметил собеседник агентства, в боевых условиях на практике была неоднократно доказана высокая точность этих снарядов, способных эффективно поражать малоразмерные, в том числе и подвижные цели, к примеру, танки.

«В частности, данные снаряды можно успешно использовать для уничтожения танков НАТО Abrams и Leopard, которые должны быть поставлены Украине», – рассказал источник.

Вооруженные силы России активно используют в рамках СВО 152-миллиметровые управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» с полуактивной лазерной головкой самонаведения. «Краснополь» позволяет добиться прямого попадания в цель, то есть его отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров. Максимальная дальность стрельбы – до 25 км.

В рамках спецоперации российские войска применяют гаубицу со снарядом «Краснополь» и беспилотник с лазерным дальномером-целеуказателем, который летает в районе цели.

Москва, Наталья Петрова

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