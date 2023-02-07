Шойгу раскрыл январские потери ВСУ

Военные потери Украины в январе составили более 6,5 тыс. человек. За месяц уничтожены 26 самолетов и семь вертолетов ВСУ, а также более 340 танков и другой бронетехники. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за первый месяц текущего года они составили более 6 тысяч 500 военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня», – рассказал глава Минообороны на селекторном совещании во вторник, 7 февраля. Он отметил, что российские войска продолжают перемалывать поставляемое Киеву вооружение и технику, как на маршрутах доставки, так и на боевых позициях.

Шойгу также сообщил, что боевые действия в районе Угледара и Артемовска развиваются успешно. «В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка», – напомнил он.

Министр обороны при этом заявил, что действия США и их союзников могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации конфликта на Украине. Он обвинил Вашингтон и его партнеров в попытке «максимально затянуть конфликт».

«Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации», – сказал министр.

Москва, Наталья Петрова

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