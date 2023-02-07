В Киеве заявили, что могут бить по России произведенным на Украине оружием

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военные могут наносить удары по территории России из оружия, произведенного на Украине.

«Что касается территории России, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. Есть ли у нас такое оружие? Да», – заявил в Данилов в интервью CNN.

Как отмечает телеканал, западные страны запретили Украине наносить удары по территории России с помощью оружия, переданного Киеву Западом.

Ранее Данилов заявлял, что российская армия начнет полномасштабное наступление по всему фронту в ближайшие «месяц-полтора-два». По его утверждению, будут задействованы «все максимальные ресурсы», которые есть на территории России.

Москва, Наталья Петрова

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