ВС РФ ликвидировали более 300 украинских боевиков за сутки

Ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил РФ поразили живую силу и военную технику противника в 139 районах, 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Всего за сутки ликвидированы порядка 340 украинских боевиков, сообщило Минобороны России.

На Купянском направлении штурмовая и армейская авиация и артиллерия «Западной» группировки войск уничтожили более 50 военных ВСУ около Ивановки, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской Народной Республики.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» тяжелыми огнеметными системами, артиллерией и при поддержке авиации разбила подразделения ВСУ под Новосадовым Донецкой Народной Республики, Невским, Червонопоповкой и Червоной Дибровой в ЛНР, уничтожив свыше 100 человек.

На Донецком направлении штурмовые отряды «Южной» группировки успешно провели наступление и нанесли огневое поражение противнику. Киевский режим лишился более 90 военных.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника за сутки составили более 80 человек. 1-я танковая и 72-я механизированная бригады ВСУ потерпели поражение около Угледара и Водяного в ДНР.

Российская артиллерия продолжила бить по позициям противника на Херсонском направлении и ликвидировала до 20 украинских боевиков.

За сутки также разбиты пять складов боеприпасов и склад артиллерийских снарядов ВСУ, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «МСТА-Б», самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», а также две гаубицы Д-20 и три – Д-30. ВСУ лишились танка, 11 боевых бронированных машин.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили девять украинских беспилотников, сбили семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».

Москва, Наталья Рязанова

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