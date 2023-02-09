Истребители ВКС России сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины над Новопавловкой в Донецкой Народной Республике. А также украинский штурмовик Су-25 в районе Херсона, сообщило министерство обороны РФ.

Кроме того, за сутки уничтожено 11 украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS производства США в небе над Харьковской, Запорожской и Херсонской областями, Луганской Народной Республикой и ДНР.

Авиация, ракетчики и артиллерия Вооруженных Сил РФ поразили 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 116 районах.

На Купянском направлении авиация и артиллерия «Западной» группировки войск разбили подразделения ВСУ около Гряниковки, Табаевки, Берестового в Харьковской области, Новоселовского в ЛНР. Уничтожено до 30 боевиков.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» ликвидировала более 110 украинских военных около Серебрянского лесничества, Райгородка, Ямполовки в ДНР, Стельмаховки, Червоной Дибровы в ЛНР.

«Южная» группировка войск продолжила наступление на Донецком направлении и при поддержке авиации и артиллерии уменьшила силы противника на 90 человек. На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» нанесла поражение подразделениям морпехов, танковой и механизированных бригад ВСУ. Противник лишился более 85 человек под Водянвм и Угледаром в ДНР.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: украинская гаубица «МСТА-Б», три крупнокалиберных миномета, четыре склада боеприпасов ВСУ.

Кроме того, за сутки разбиты танк, три БМП, пять боевых бронемашин, артиллерийские системы М777 и М109 Paladin производства США, произведенная той же страной радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Российские силы сократили огневую мощь противника на самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», установку РСЗО «Град», гаубицу «МСТА-Б», три гаубицы Д-20 и одну Д-30. На территории ДНР и Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов и четыре склада артиллерийских снарядов ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

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