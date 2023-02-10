Армия России продолжила наступление: освобожден поселок Двуречное в Харьковской области

В ходе специальной военной операции на Купянском направлении в результате наступательных действий российские военные полностью освободили поселок Двуречное в Харьковской области. Об этом говорится в новой сводке Минобороны России. Ранее, 4 февраля военное ведомство РФ сообщало, что подразделения ВСУ выбиты с западных окраин Двуречного. Поселок расположен в 17 км северо-восточнее города Купянска, который сейчас находится под контролем ВСУ.

Общие потери украинских сил за сутки на Купянском направлении составили более 70 военнослужащих, две БМП, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30. В течение суток ударам подверглись подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР, Гряниковка и Берестовое в Харьковской области.

Минобороны также сообщает, что за последние сутки российские войска уничтожили до 350 украинских военных еще на трех направлениях в зоне СВО – Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Херсонском.

Так, на Красно-Лиманском направлении огнем авиации и артиллерии нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Стельмаховка в ЛНР. Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронемашины, гаубица Д-20, боевая машина РСЗО «Град», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Украинские потери на Донецком направлении сутки составили до 125 военнослужащих. Также уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах Славянска и Авдеевки. Кроме того, ВС России разбили два танка, три боевые бронемашины, пять автомобилей, гаубицу Д-30 и боевая машина РСЗО «Град».

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили свыше 60 военнослужащих. Авиаудары и артиллерийский огонь наносились по живой силе и технике боевиков в районах Пречистовки и Угледара в ДНР. В районе Угледара уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. Также поражены один танк, две БМП, четыре пикапа, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих. Кроме того, разбиты одной гаубицы «МСТА-Б» и двух гаубиц Д-30. Также в Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов.

Всего за сутки ВС России нанесли поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122 районах. В районе Артемовска в ДНР уничтожен пункт управления 93-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Дружелюбовка Запорожской области разбит склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Также сообщается, что ВКС России сбили украинский боевой вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Терновка Запорожской области. Силы ПВО РФ перехватили 14 реактивных снарядов HIMARS и уничтожили 12 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения СВО уничтожены: 384 самолета, 207 вертолетов, 3069 беспилотников, 403 зенитных ракетных комплекса, 7812 танков и других боевых бронемашин, 1014 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4046 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8313 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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