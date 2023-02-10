«Значительный дефицит»: на Украине серьезно повреждены четыре ТЭС

Четыре теплоэлектростанции на Украине пострадали 10 февраля. Украинский энергохолдинг «ДТЭК» заявил, что оборудование серьезно повреждено.

«Повреждены четыре теплоэлектростанции «ДТЭК», энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий аварии», – говорится в сообщении энергохолдинга «ДТЭК».

В «Укрэнерго» заявили, что в энергосистеме страны наблюдается значительный дефицит. Особо напряженная ситуация сложилась в Харьковской области.

«География поражений – восточные, западные и южные регионы Украины. Наиболее сложная ситуация в Харьковской области, там продолжаются аварийные отключения. Сетевые ограничения действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях. Дефицит в энергосистеме – значителен», – сообщает официальный телеграм-канал «Укрэнерго».

Ранее власти Харьковской и Хмельницкой областей сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры. В регионах наблюдались перебои с электроэнергией.

Киев, Наталья Рязанова

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