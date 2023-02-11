Минус 400 боевиков: ВС РФ нанесли поражение противнику на всех направлениях

Российские силы ликвидировали порядка 400 украинских боевиков в зоне специальной военной операции за сутки. Нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах, сообщило Минобороны РФ.

На Купянском направлении авиация и артиллерия «Западной» группировки войск уничтожили до 40 украинских военных под Новоселовским Луганской Народной Республики, Новомлынском, Гряниковкой и Крахмальным Харьковской области.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ лишились до 120 человек. Группировка российских войск «Центр» огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, при поддержке авиации нанесла поражение противнику в районе Стельмаховки, Невского в ЛНР, Ямполовки Донецкой Народной Республики, Серебрянского лесничества.

«Южная» группировка войск продолжила успешное наступление на Донецком направлении и ликвидировала более 140 украинских военных. На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» при поддержке авиации нанесла поражение противнику около Угледара, Павловки и Новоселки в ДНР. Потери киевского режима превысили 95 человек.

На Херсонском направлении ВСУ лишились двух гаубиц «Мста-Б» и Д-30, склада боеприпасов.

Кроме того, за сутки разбиты пять БМП, четыре боевые бронемашины, четыре танка. А также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6, радиолокационная станция наведения ЗРК «С-300».

Ликвидированы артиллерийская система М109 «Paladin» и две системы М777 производства США, установка РСЗО «Град», самоходная гаубица «Krab» польского производства, две гаубицы «Гиацинт-Б», две гаубицы Д-30 и пять гаубиц Д-20. А также шесть складов боеприпасов ВСУ и один склад снарядов для артиллерии.

Российские средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников, пять снарядов РСЗО HIMARS.

Москва, Наталья Рязанова

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