ВКС России высокоточным ракетным ударом разбили цеха, где собирали бронетанковую технику для ВСУ. Производство находилось на территории машиностроительного «Завода им. Малышева» в Харькове, сообщили в Минобороны РФ.

За минувшие сутки авиация, ракетчики и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 119 районах.

На Купянском направлении в районе Гряниковки, Двуречной, Першотравневого, Тимковки, Масютовки и Крахмального в Харьковской области уничтожено до 80 украинских боевиков и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ лишились около 100 человек, БМП, пяти боевых бронемашин и самоходной гаубицы «Акация». Столкновения с противником происходили около Серебрянского лесничества, поселков Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховки, Невского, Червонопоповки и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики.

На Донецком направлении российские авиация и артиллерия ликвидировали более 250 украинских боевиков, БМП, две артиллерийские системы М777 и самоходную гаубицу М109 «Paladin» производства США, самоходную гаубицу «Акация», буксируемую пушку «Гиацинт» и две противотанковые пушки «Рапира». Около Белогоровки в ЛНР разбит склад боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении под Павловкой и Угледаром ВСУ лишились более 50 военных, танка, двух БМП, гаубицы «Мста-Б». Российские войска уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области. В районе Красного Лимана разбит ЗРК «Оса-АКМ».

На Херсонском направлении разбиты смоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Средства ПВО за сутки сбили 17 украинских беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

Москва, Наталья Рязанова

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