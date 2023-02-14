Наемники из Европы пополняют украинские части в Харькове

Иностранцы прибывают в пункты постоянной дислокации подразделений украинской армии, расположенных в Харькове и области. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках», – написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Марочко, иностранных граждан привозят в воинские части на комфортабельных гражданских автобусах с европейскими номерами. «При разгрузке иностранцы были одеты в гражданскую одежду, но личные вещи у всех были сложены в одинаковые рюкзаки армейского типа», – добавил он.

Напомним, в январе газета The Washington Post сообщала, что на стороне украинских войск воюют от одной до трех тысяч иностранных наемников. Отмечалось, что большинство из них служат в трех батальонах иностранного легиона. Прошлой весной в Киеве заявляли о 20 тысячах наемников из 50 стран на стороне ВСУ. «Однако подавляющее большинство, по-видимому, вернулись на родину до лета», – информировало издание со ссылкой на аналитиков.

Москва, Наталья Петрова

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