Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 февраля, своим указом присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс», которое время Великой Отечественной войны принадлежало гитлеровским горным егерям – сообщают СМИ.

В документе, опубликованном на сайте президента Украины, говорится: «10-й бригаде присваивается почетное наименование «Эдельвейс», принимая во внимание образцовое выполнение возложенных задач во время защиты территориальной целостности и независимости Украины личным составом бригады. Теперь полное название бригады – 10-я отдельная горно-штурмовая бригада «Эдельвейс» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины».

В неонацистской бригаде так прокомментировали присвоение почетного гитлеровского названия: «Мы горды быть теми, какими вы нас все знаете, – «эдельвейсами»! Потому что для нас это не просто цветок. Это символ высокой цели, к которой мы все уверенно шагаем».

Справка: 1-я горно-стрелковая дивизия Вермахта Эдельвейс в августе 1943-го установила на высочайшей вершине Советского Кавказа горе Эльбрус нацистские штандарты. В январе 1943 года в ходе операции по освобождению Кавказа в результате действий подразделений генерала Тюленева, а также освободительной группы лейтенанта Николая Гусака дивизия «Эдельвейс» была вынуждена спешно покинуть горный массив, оставляя убитых и раненых. В феврале 1943 года советские воины-альпинисты совершили восхождение на Эльбрус, сбросили нацистские штандарты и установили знамена СССР.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»