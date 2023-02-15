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Среда, 15 февраля 2023, 08:32 мск

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Минобороны России сообщило о прорыве двух линий обороны ВСУ в ЛНР

Мотострелковые войска Центрального военного округа прорвали оборону украинских подразделений в лесистой местности в Луганской народной республике. Об этом сообщило Минобороны России.

«В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей», – заявили в ведомстве, отметив, что прорыв мотострелков не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны ВСУ.

При этом, как отмечается, украинские военнослужащие покидали свои позиции в спешке, оставляя военное имущество и тела убитых сослуживцев.

Также Минобороны сообщило, что украинские военные при отходе дистанционно заминировали район противопехотными минами натовского образца. Несмотря на это, российские военнослужащие закрепились на занятых рубежах и продолжили наступательные действия.

Напомним, Минобороны РФ 13 февраля сообщало, что подразделения ЦВО при поддержке танков ведут наступление в зоне СВО на Украине. Отмечалось, что российские подразделения сломили сопротивление ВСУ и продвинулись вглубь его эшелонированной обороны на несколько километров.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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