Российские силы уничтожили восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ около Крахмального, Масютовки, Першотравневого, Тимковки Харьковской области и Новоселовского Луганской Народной Республики. Всего на Купянском направлении противник лишился 100 человек убитыми и ранеными за сутки, сообщает Минобороны РФ.

На Красно-Лиманском направлении артиллерия группировки войск «Центр» при поддержке авиации ликвидировала 65 боевиков под Червоной Дибровой, Стельмаховкой в ЛНР и Ямполовкой Донецкой Народной Республики.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки войск ликвидировано до 190 украинских военных. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» разбила подразделения ВСУ и уничтожила 60 боевиков в районе Угледара и Новоселки в ДНР.

Армейская авиация, ракетчики и артиллерия ВС РФ поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 112 районах. За сутки киевский режим лишился двух танков, бронетранспортера, шести боевых бронемашин, семи БМП, а также четырех самоходных гаубиц «Гвоздика», трех гаубиц Д-30 и одной Д-20, одной «Мста-Б». ВС РФ разбили установку РСЗО «Град» и артиллерийскую систему М777 производства США. А под Ветеринарным Харьковской области ликвидирован склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.

Средства ПО за сутки сбили восемь снарядов РСЗО HIMARS, 11 украинских беспилотников в небе над населенными пунктами ЛНР.

Москва, Наталья Рязанова

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