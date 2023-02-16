ВС России разгромили три командных пункта и пять складов боеприпасов ВСУ

Российские войска поразили три командных пункта украинской армии в Донецкой народной республике. В Херсонской области и ДНР уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ, а в Харьковской области сбит украинский военный вертолет Ми-8. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе военной операции на Украине. Потери украинских подразделений на шести тактических направлениях за сутки превысили 350 военнослужащих убитыми.

По данным ведомства, ВС России за сутки разгромили командные пункты 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Авдеевки, 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Углесборочной, 102-й бригады теробороны в районе Малиновки в ДНР. Также поражены 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 118 районах проведения СВО.

В районе Полтавы уничтожено хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ. Кроме того, в районе города Херсона, населенных пунктов Дудчаны и Берислав Херсонской области поражены четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад теробороны, а также самоходная гаубица «Акация» и гаубица «Мста-Б». В ДНР в районе населенного пункта Верхнекаменское разбит склад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ.

Минобороны также сообщило, что на Донецком направлении в ходе наступательных действий уничтожены до 135 украинских военнослужащих. Удары ВС России лишили ВСУ двух пусковых установок РСЗО HIMARS, трех танков, трех боевых бронемашин, восьми автомобилей, двух гаубиц Д-20 и Д-30, самоходной гаубицы «Гвоздика», а также радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Купянском направлении после поражения живой силы и военной техники ВСУ в районах Новоселовское в ЛНР, Двуречная, Крахмальное и Ольшана Харьковской области украинские потери составили до 65 военнослужащих. Также уничтожены две боевые бронемашины, пять автомобилей и боевая машина РСЗО «Град».

Более 100 человек украинская армия потеряла за сутки на Красно-Лиманском направлении. Огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем обрушились на военных ВСУ в районах Червоная Диброва и Кузьмино в ЛНР. ВСУ также потеряли три боевые бронемашины, четыре пикапа, боевая машину РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы Д-20 и самоходную гаубицу «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены подразделения ВСУ в районах Угледара и Пречистовки в ДНР. Уничтожены и ранены свыше 55 украинских военнослужащих, разбиты четыре боевые бронемашины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

В Харьковской области силы ПВО России сбили украинский военный вертолет Ми-8. Кроме того, за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS, а также уничтожено 20 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

Всего с начала проведения СВО, по информации российского военного ведомства, уничтожены: 385 самолетов, 209 вертолетов, 3152 беспилотника, 404 зенитных ракетных комплекса, 7891 танк, 1024 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8407 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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