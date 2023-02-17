В Киеве призвали жителей Артемовска эвакуироваться, «если они адекватные и патриотичные граждане»

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Бахмута (Артемовска) срочно эвакуироваться из города. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Верещук заявила, что в городе остаются 6 тыс. человек. По ее словам, если эти люди считают себя «адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами», то они «должны немедленно эвакуироваться».

Вице-премьер отметила, что оставшиеся в городе мирные жители подвергают опасности себя и родных, которые «вынуждены оставаться вместе с ними». Также, по ее словам, присутствие гражданских в городе создает риски для военных, нацполиции и волонтеров. Верещук добавила, что мирные жители мешают «нормально работать нашим силам обороны и безопасности».

Ранее на этой неделе сообщалось, что из архивов госучреждений города начали вывозить документы.

До этого в восточной группировке Вооруженных сил Украины допустили «тактическое отступление» украинских сил из Артемовска.

Киев, Наталья Петрова

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