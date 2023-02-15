ВСУ не исключили «тактического отступления» из Артемовска

В восточной группировке Вооруженных сил Украины допустили «тактическое отступление» украинских сил из Артемовска (Бахмута). Такое заявление сделал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, отвечая на вопрос журналистов, при каких условиях украинские военные отойдут от Бахмута, сообщает издание «Страна.ua».

«Тактические отступления возможны в разных ситуациях, прежде всего – для сохранения личного состава, для того, чтобы улучшить свое тактическое положение и более эффективно проводить оборонную операцию, чтобы выровнять линию обороны», – сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в интервью «РБК-Украина» (сайт издания заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры РФ).

Он подчеркнул, что нельзя допустить того, чтобы российские войска смогли «системно прорвать нашу оборону», потому что тогда они «обрушивают тылы и просто двигаются по направлению главного удара – в данном случае это Славянск и Краматорск».

Ранее сегодня издание сообщило, что из архивов госучреждений Артемовска начали вывозить документы. В частности, вывозят папки с бумагами из управления образования и Пенсионного фонда.

До этого военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники сообщил, что началась эвакуация госучреждений и предприятий из находящегося под контролем киевского режима города Часов Яр рядом с Артемовском. Кроме того, город покидает местное население.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не исключают того, что украинские подразделения могут отступить из Артемовска. Он отметил, что «россияне продолжают добиваться (в Артемовске – прим. ред.) постепенного прогресса», однако «Киев сам решает, какие военные операции проводить».

Киев, Наталья Петрова

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