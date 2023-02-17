Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8

Российские средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в небе около Никольского Херсонской области. Также ПВО за сутки ликвидировала девять беспилотников противника в Луганской и Донецкой Народных Республиках, перехватила три снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM, сообщили в Минобороны РФ.

Армейская авиация, артиллерия и ракетчики ВС РФ поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 106 районах. За сутки огневая сила противника уменьшилась на две гаубицы Д-30 и три Д-20, четыре самоходные гаубицы «Акация», установку РСЗО «Град», установку РСЗО «Ураган». ВСУ также лишились полученных из США артиллерийской системы М777 и установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск при поддержке штурмовой и армейской авиации уничтожила до 80 украинских боевиков, две боевые бронемашины под Гряниковкой, Лиманом Первым, Берестовым Харьковской области и Новоселовским в ЛНР.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» лишила противника 90 военных, БМП, двух боевых бронемашин около Тернов в ДНР, Стельмаховки, Невского и Червоной Дибровы в ЛНР.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск снова успешно шла в наступление и уничтожила до 200 украинских военных, две бронемашины. ВСУ также лишились склада боеприпасов для бригады морпехов под Авдеевкой.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерпел огневое поражение от группировки войск «Восток», артиллерии и оперативно-тактической авиации РФ. Около Угледара в ДНР, Ольговского и Магдалиновки Запорожской области ликвидировано более 70 боевиков, БМП, две бронемашины. Под Угледаром разбит склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении ВСУ лишились до 35 человек, двух складов с боеприпасами бригад территориальной обороны около Херсона и Высшетарасовки в Днепропетровской области.

Москва, Наталья Рязанова

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