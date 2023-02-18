Власти сообщили о взрывах в Хмельницкой области и отключениях света в девяти регионах Украины

После объявления воздушной тревоги в Киеве и еще десяти областях Украины власти Хмельницкой области сообщили о двух взрывах. Информацию о прилетах в городе Хмельницкий подтвердил глава военной администрации региона Сергей Гамалий. По некоторым данным, поражена подстанция.

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил о работе ПВО в регионе. Также сообщается о работе ПВО в Днепропетровской области. Местные паблики отмечают, что звуки взрывов слышны в Кривом Роге. Также известно о взрыве в Херсоне.

Украинские СМИ со ссылкой на власти и энергетиков пишут, что в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Херсонской областях вводятся экстренные отключения света из-за угрозы ракетного удара. Отмечается, что часть Днепропетровска осталась без электричества.

По последним данным, объявлен отбой воздушной тревоги во всех регионах Украины, где она ранее была объявлена.

Накануне Минобороны России сообщило, что 16 февраля ВС РФ нанесли ракетные удары по украинским предприятиям, снабжающим военных топливом и боеприпасами. Все цели ударов достигнуты, заявили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

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