Минобороны РФ раскрыло подробности удара по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы РФ 16 февраля ударили ракетами по украинским предприятиям, снабжающим военных топливом и боеприпасами. Все цели ударов достигнуты, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Нанесен сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. В результате удара нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива», – сказал представитель МО РФ во время брифинга.

Накануне утром воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Во время удара по инфраструктуре городов в разных частях страны украинские средства ПВО были отвлечены множеством фиктивных целей на радарах. Руководство нескольких регионов сообщило о пораженных объектах.

Москва, Наталья Рязанова

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