Во Львовской области после атаки загорелся объект критической инфраструктуры

Во Львовской области произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры во время воздушной тревоги, после чего начался пожар. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Максим Козицкий

«Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области», – написал он в своем телеграм-канале, отметив, что возникший на месте взрыва пожар потушили. Какой объект пострадал, не уточняется.

Также чиновник отметил, что жертв и раненых нет.

Напомним, ранним утром 16 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как сообщали украинские СМИ со ссылкой на военных, ВС России нанесли удары дронами-камикадзе и ракетами по инфраструктуре городов в разных частях Украины. Отмечалось, что особенностью этой атаки стало множественное появление фальшивых целей на радарах украинских ПВО.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российские военные изменили тактику – они проводят активную разведку и используют фальш-цели. «Есть попадание на севере, западе Украины, в Днепропетровской и Кировоградской областях», – написал он в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

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