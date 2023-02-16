Утром на Украину вылетели стаи гераней и ракет – радары ПВО сошли с ума

ВС РФ утром 16 февраля нанесли удары дронами-камикадзе и ракетами по инфраструктуре городов в разных частях Украины. Особенностью этой атаки стало множественное появление фальшивых целей на радарах украинских ПВО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на военных.

На 05:00 часов по московскому времени сообщалось о прилётах и взрывах в Дрогобыче Львовской области, Черкассах, Киеве и области, Кировоградской и Полтавской областях, Сумской области, Днепропетровской и Харьковской областях.

Симферополь, Валентин Карамазов

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