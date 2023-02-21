Польша готова отправить на Украину любую военную помощь

Польша готова передать Украине любую военную технику и оружие, если НАТО согласится обновить польские запасы вооружений. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что и дальше будет настаивать на поддержке Западом киевского режима.

«Есть страны, которые могут сделать больше. Польша передала уже очень много вооружения. Мы хотим передавать еще больше, одновременно вооружаясь и укрепляя польскую армию», – сказал чиновник в эфире Польского радио.

Яблоньский заверил, что Варшава не против отдать Киеву и боевые самолеты, но этот вопрос еще предстоит обсудить.

«Мы обсуждаем и будем говорить об этом сегодня с президентом США, а также завтра во время саммита восточного фланга НАТО, «Бухарестской девятки». Будем говорить о том, как должна выглядеть дальнейшая военная поддержка», – заявил замминистра.

Франция назвала красной линией отправку военных самолетов ан Украину. Литва призвала западные страны нарушить все красные линии и обеспечить киевскому режиму любую помощь.

Москва, Наталья Рязанова

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