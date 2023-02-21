Киев перенес «нулевой километр» из Москвы в Киев

Укржелдорога (Укрзализныця) во вторник, 21 февраля, заявила, что «нулевой километр» украинских железных дорог перенесен из Москвы в Киев, – сообщают украинское издание Страна.ua.

В своем Telegram-канале председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин написал: «Раньше мы видели километражные отметки на главном вокзале страны, на которых было отмечено 856/857 км. Почему? Потому что около сотни лет у нас был расчет нулевого километра от Москвы. Кладем этому конец. Теперь нулевой километр украинских железных дорог здесь, в Киеве, на Центральном вокзале».

Киев, Иван Бабурин

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