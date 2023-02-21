Киевский режим запретил «Партию регионов»

Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник, 21 февраля, сообщила, что Украинский суд запретил основанную в 1997 году «Партию регионов», теперь партия обязана передать имущество, средства и другие активы, а также активы областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований в собственность государства, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте суда, говорится: «По материалам Службы безопасности и Государственного бюро расследований Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск минюста о запрете деятельности «Партии регионов» и передаче в госсобственность Украины имущества пророссийской политсилы. Решение о национализации активов касается всех структурных подразделений партии на всей территории Украины».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»