В ДНР заявили о передаче Украине 12 установок HIMARS с дальнобойными ракетами

США около двух недель назад передали Украине еще 12 ракетных комплексов залпового огня HIMARS с ракетами, дальность поражения которых достигает 150 километров. Об этом сообщил заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов со ссылкой на данные разведки ДНР.

«Ракеты новые, возможно, экспериментальные. Их ТТХ (тактико-технические характеристики – прим. ред.) держатся в строжайшем секрете. И это не декларируемые ранее GLSDB», – написал Безсонов в своем телеграм-канале.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон предоставит Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER производства компании Boeing с GSP-наведением, которые способны поражать цели на расстоянии до 45 миль (более 72 км).

Официально Пентагон не объявлял о поставках этих боеприпасов, отметив лишь, что отправит Киеву «высокоточные авиационные боеприпасы» в рамках декабрьского пакета военной помощи на $1,85 млрд. Представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что США не будут раскрывать подробности об отправляемых боеприпасах в целях безопасности.

Бомбы Jdam-ER можно устанавливать на неуправляемые снаряды. После сброса бомба «раскрывает крылья», что позволяет утроить дальность действия оригинального боеприса, отмпсает издание. Jdam-ER была разработана в сотрудничестве с ВВС Австралии. Комплекты Jdam используются ВВС и ВМС США. Боеприпасы были проданы более чем в 26 стран.

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что в ответ на поставки Западом дальнобойного вооружения киевскому режиму Россия будет все дальше отодвигать угрозу от своих границ.

Донецк, Наталья Петрова

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