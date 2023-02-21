Путин дал ответ на поставку Западом на Украину дальнобойного вооружения

Чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ. Об заявил сегодня президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. По его словам, на попытки Запада нанести урон Россия будет отвечать соответствующим образом.

«Запад использует Украину как таран против России и как полигон. Не буду подробно останавливаться на попытках Запада переломить ход действий, на их планах по наращиванию военных поставок, всем и так это хорошо известно. Но одно обстоятельство должно быть понятно всем – чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», – заявил Путин под аплодисменты зала.

«Элиты Запада не скрывают своей цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так все это и понимаем, и соответствующим образом будем на это реагировать, потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны. Но они также должны отдавать себе отчет, что победить Россию на поле боя невозможно», – подчеркнул Путин.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»