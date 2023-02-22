ВС РФ уничтожили пункт дислокации наемников в ДНР и оружейный цех близ Сум

Российские военные поразили расположенный в районе города Сумы цех по производству и ремонту крупнокалиберных минометов и боеприпасов для армии Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. Ракетный удар по цеху нанесли ВКС России. Кроме того, ВС России уничтожили временный пункт дислокации иностранных наемников в селе Мемрик в ДНР и пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ близ в районе населенного пункта Доброволье в ДНР.

По информации военного ведомства, на Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения ВДВ, штурмовой авиации ВКС России, а также огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск. Потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронемашин, шесть автомобилей и гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Катериновка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение украинским подразделениям в районах Угледара и Пречистовки в ДНР. В результате уничтожено до 65 военных ВСУ, БМП, две боевые бронемашины, два пикапа, гаубица Д-20 и гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении идут наступательные действия подразделений группировки войск «Центр». Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Стельмаховки, Невского в ЛНР и Ямполовки (ДНР). За сутки украинские потери на это направлении составили более 135- военнослужащих, БМП, четыре боевые бронемашины, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна гаубица Д-20.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли артиллерийские удары по живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР) и Масютовка Харьковской области. Уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих и два пикапа.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две гаубицы Д-30. Кроме того, разбиты склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка и Чернобаевка Херсонской области.

За сутки ВС России поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую сила и технику в 113 районах.

Также сообщается, что силы ПВО России за сутки сбили девять реактивных снарядов HIMARS и перехватили 10 украинских дронов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Харьковской области.

Всего с начала проведения СВО, по данным Минобороны, уничтожены: 386 самолетов, 210 вертолетов, 3213 беспилотников, 405 зенитных ракетных комплексов, 7979 танков и других боевых бронемашин, 1037 боевых машин РСЗО, 4179 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8494 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»