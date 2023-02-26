Российские войска уничтожили шесть диверсионных групп ВСУ в Харьковской области

Российская армия за сутки уничтожила в общей сложности более 400 украинских военнослужащих в ходе специальной военной операции. Как сообщается в новой сводке министерства обороны РФ, в результате активных боевых действий также поражены бронетехника противника, военный вертолет, склады с боеприпасами и ремонтная база ВСУ.

В частности, на Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Масютовка и Кисловка Харьковской области. Кроме того, в других районах Харьковской области уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва в ЛНР, а также Серебрянского лесничества. За сутки на этом направлении уничтожено до 130-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Также, в районе населенного пункта Разлив в ДНР уничтожен склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ. Вблизи Часова Яра уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Никольского и Угледара. Потери противника составили более 75-ти военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа. При этом вблизи населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей и три гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск за сутки нанесено поражение 103-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 167-ми районах.

В районе населенного пункта Авдеевка в ДНР уничтожен узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ. Также в районе Старорайского в Донецкой народной республики уничтожена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в Херсонской области и ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 390 самолетов, 211 вертолетов, 3243 беспилотных летательных аппарата, 405 зенитных ракетных комплексов, 8042 танка и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4222 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8556 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Светлана Антонова

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