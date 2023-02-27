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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 27 февраля 2023, 09:39 мск

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Зеленский снял с должности командующего операцией в Донбассе Москалева

Фото: администрация Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего операцией украинских сил в Донбассе генерала Эдуарда Москалева. Указ опубликован на сайте офиса украинского лидера 26 февраля.

«Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности командующего объединенных сил», – говорится в документе.

Ранее Зеленский заявил о готовности к «полной деоккупации» Крыма военными средствами: Киев формирует бригады и собирает оружие. При этом, Вашингтон потребовала от Зеленского «наглядно закрепить свои достижения» в конфликте с Россией. От Киева требуют наступления в Донбассе, не дожидаясь новых поставок оружия.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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