США приказали Зеленскому немедля идти в наступление, не дожидаясь новых поставок

Администрация Джо Байдена срочно потребовала от администрации президента Украины Владимира Зеленского «наглядно закрепить свои достижения на фронте».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на представителей в американской администрации сообщает издание Politico.
В частности, от Зеленского требуют «нанести собственный контрудар» на «значительном участке фронта».
По словам сразу нескольких официальных лиц, Белый дом также сказал команде Зеленского готовиться к наступлению «прямо сейчас», поскольку Вашингтон опасается, что поддержка со стороны европейских соседей Украины может быть ограниченной, а поэтому её нет смысла дожидаться.
Тем более, добавляют они, оружие и помощь из Вашингтона и Европы сейчас приходит на Украину «свободно и в достаточных объёмах».
Симферополь, Валентин Карамазов
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