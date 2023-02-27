Назван фактор, от которого зависит падение режима Зеленского

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что наступление украинских войск на Запорожском направлении может привести к главной битве в ходе специальной военной операции. По его словам, наступление ВСУ на юге может оказаться для них фатальным и стать причиной падения киевского режима.

Как отметил Рогов, решение об атаке на южном направлении продавливает Запад. «Эти планы известны российской стороне и наши военнослужащие готовы защитить границы РФ от любой агрессии», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Рогов добавил, что если ВСУ решатся пойти в наступление, то они понесут огромные потери. «Если режим Зеленского сунется, то положит большое количество своих боевиков, и эти потери станут для него невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму», – подчеркнул он.

Замначальника главного управления разведки Украины Вадим Скибиций ранее заявил, что ВСУ будут готовы к контрнаступлению весной. Он назвал стратегической целью украинского весеннего контрнаступления – вбить клин в российский фронт на юге Украины. Речь идет о клине между Крымом и материковой частью России. При этом Скибицкий отметил, что конкретное время наступления зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.

Москва, Наталья Петрова

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