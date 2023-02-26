«Вбить клин между Крымом и РФ» – украинская разведка доложила о главной цели ВСУ

Стратегическая цель украинского весеннего контрнаступления – вбить клин в российский фронт на юге Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий, которого цитирует DW.

Конкретно речь идет о клине между Крымом и материковой частью РФ.

По его словам, Украина будет готова к контрнаступлению весной. Но конкретное время зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.

Скибицкий также не исключает, что Украина будет наносить удары по оружейным складам на территории РФ, в частности в Белгородской области.

«Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова», – сказал он.

Симферополь, Иван Капустин

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