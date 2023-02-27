ВС РФ уничтожили более 600 украинских боевиков за сутки

Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил РФ за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и технику в 173 районах. На всех направлениях киевский режим лишился более 600 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск разбила противника около Новосёловского Луганской Народной Республики, Двуречной, Гряниковки, Масютовки, Ольшаны, Лимана Первого и Синьковки Харьковской области. За сутки уничтожено до 70 боевиков.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии лишила ВСУ около 140 военных убитыми и ранеными. Поражение противнику нанесено под Ямполовкой и Торским Донецкой Народной Республики, Червонопоповкой, Червоной Дибровой в ЛНР.

«Южная» группировка ВС РФ продолжила наступление на Донецком направлении и ликвидировала более 250 украинских военных. Под Артемовском в ДНР разбит склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» уничтожила до 95 боевиков в районе Угледара, Никольского, Пречистовки в ДНР, Зеленого Гая Запорожской области. ВСУ также лишились склада боеприпасов около Червоного в Запорожской области.

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 60 украинских военных и склад боеприпасов под Снигирёвкой Николаевской области.

В Киевской области, под Броварами, разбит центр радиоэлектронной разведки ВСУ, а около города Хмельницкий – оперативный центр специальных операций «Запад».

Всего за сутки ликвидировано три танка, 13 боевых бронемашин, самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1», самоходная гаубица «Гвоздика», три гаубицы Д-20 и две – Д-30. Разбиты радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США около Новомарково в ДНР, радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6 под Добропольем.

Средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и пять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

Москва, Наталья Рязанова

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