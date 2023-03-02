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Четверг, 2 марта 2023, 15:39 мск

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В ДНР и Херсонской области сбили два самолета и вертолет ВСУ

Российские войска за сутки сбили два украинских военных самолета и вертолет в небе над Донецкой народной республикой и Херсонской областью. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Михайловка Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», – отметили в ведомстве. Кроме того, в районе Кураховки в ДНР сбит украинский вертолет Ми-8.

Силы ПВО сбили штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

За сутки средствами противовоздушной обороны уничтожено 14 украинских беспилотников в Харьковской области, ДНР и Херсонской области, а также перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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