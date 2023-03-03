Киевский режим вынес приговор одесситу за телефонный разговор

Приморский суд Одессы осудил на два года условно местного жителя за «антигосударственные тезисы», озвученные в личной беседе по телефону. Все обвинение строилось на аудиопрослушке его телефона, – сообщает в пятницу, 3 марта, одесское издание «Думская».

Как сообщает издание со ссылкой на текст решения суда, одессит «пошел на сделку со следствием, полностью признал вину и раскаялся», в результате чего «вместо трех лет тюрьмы, за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ и глорификацию ее участников он получил условный срок – два года. Телефон одессита забрали в пользу государства».

«Суд постановил: прочесть обвиняемому следующие книги: Николай Михновский «Самостийна Украина», Сергей Плохий «Ворота Европы. История Украины от скифских войн до незалежности» и Юрий Липа «Разделение России».

Одесса, Иван Бабурин

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